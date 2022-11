Inter-Bologna sarà l'ultima partita dei nerazzurri a San Siro nel 2022 e la penultima gara prima della sosta per i Mondiali. Il match è in programma mercoledì 9 novembre alle 20:45. Sono già oltre 60mila i tagliandi staccati per la sfida, per l’occasione il club ha pensato a un’offerta unica: uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. "Acquistando due biglietti a prezzo intero si avrà infatti la possibilità di acquistare fino ad altri due biglietti al 50% - si legge sul sito -. L'occasione è imperdibile: i prezzi dei biglietti partono da 10€ a tariffa intera e da 5€ con la promo Porta un amico”.