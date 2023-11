La vittoria di Salisburgo permette all'Inter di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions League in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Anche Alexis Sanchez, in campo da titolare in Austria e in rete nella gara di andata a San Siro, si unisce alla festa social mandando un messaggio a tutto l'ambiente: "Vincere insieme", scrive i cileno su Instagram.

