Complice l'1-0 incassato a San Siro contro la Roma, l'Inter ha perso la terza partita di fila senza segnare nemmeno un gol (1-0 vs Bologna e 3-0 nel derby di Coppa Italia), considerando tutte le competizioni, per la prima volta dal febbraio 2012. In quel caso, la striscia fu di cinque partite, tra Serie A e Champions League, curiosamente con Claudio Ranieri in panchina. Oggi giustiziere dei nerazzurri alla guida dei capitolini. Lo evidenzia Opta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!