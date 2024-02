L'Inter non ha intenzione di fermarsi in campionato. Ieri è arrivata un'altra riprova nel match di recupero contro l'Atalanta, demolita da un 4-0 netto, il quarto poker nelle ultime quattro uscite in Serie A che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a +12 sulla Juventus seconda in classifica. "Senza rallentare. Una grande vittoria. Mese impegnativo in arrivo", ha scritto su Instagram Yann Sommer, che oltre alla vittoria si è messo in tasca l'ennesimo clean sheet stagionale.

