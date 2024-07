Tajon Buchanan sarà operato in mattinata a Dallas per la riduzione della frattura alla tibia rimediata ieri a seguito di uno scontro con un compagno durante l'allenamento della Nazionale canadese. L'aggiornamento è di Matthew Scianitti, inviato di TSN, che spiega anche come una volta effettuato l'intervento sarà più facile stabilire i tempi di recupero. Sky Sport precisa che l'operazione avrà luogo alle 14.30 ora italiana, le 7.30 locali.

Hearing Tajon Buchanan's tibia is broken. He is set for surgery in the Dallas-area tomorrow morning. @TSN_Sports @TSNSoccer — Matthew Scianitti (@TSNScianitti) July 2, 2024

