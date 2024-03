Arrivano i primi riscontri medici dopo l'uscita dal campo per noie muscolari di Carlos Augusto e Arnautovic. Affaticamento polpaccio destro per Carlos Augusto. Risentimento ai flessori della coscia destra per Marko Arnautovic. Entrambi saranno valutati nella giornata di domani, fa sapere l'Inter.