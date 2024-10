Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha annunciato che anche Palazzo Marino ha deciso di vederci chiaro sulla vicenda legata agli arresti degli ultras di Inter e Milan che ha scosso Milano nella mattinata di ieri: "Abbiamo fatto come Comune un accesso agli atti perché vogliamo sapere se ci sono aspetti che possono riguardare noi come soggetti che hanno avuto un danno. Noi di fatto stiamo affidando qualcosa che è nostro, ovvero lo stadio, a qualcun altro. Dobbiamo sapere se questo qualcun altro è in condizione di gestirlo. Il Comune per questo è parte in causa e quel qualcuno in questo momento deve dimostrare, come dicono i pm, di poter gestire”.

Sala ha poi aggiunto un suo commento: “Molto male quello che è successo, molto bene però quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell’aria che c’era qualcosa che non andava. Queste indagini hanno portato a scoprire una serie di questioni che sono ovviamente un problema per la nostra città e per il nostro Paese. Quindi grande attenzione a quello che sta succedendo”.

