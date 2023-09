Francisco Román Alarcón Suárez, meglio noto come Isco, rispetterà il contratto che ha firmato col Betis Siviglia almeno fino alla sua naturale scadenza fissata per il 30 giugno 2024. L'ex Real Madrid, stando a appreso da ESTADIO Deportivo, non è interessato a un trasferimento nel mese di gennaio perché si trova molto bene al Benito Benito Villamarín, meta che ha raggiunto qualche settimana fa dicendo no a tre offerte esotiche provenienti da Qatar e Arabia Saudita (due).

Lo spagnolo ha preferito restare nell'élite del calcio, poi deciderà il da farsi rispetto al suo futuro la prossima estate. Quando, spiegano i colleghi spagnoli, potrebbe farsi sotto l'Inter per provare a prenderlo a parametro zero.