Resta in stand-by, in attesa di una mossa delle due controparti, la trattativa tra Inter e Newell's Old Boys per il trasferimento a Milano di Tomás Pérez, Una settimana fa, con il blitz del presidente della Lepra, Ignacio Astore, sembrava tutto fatto, con il ragazzo pronto a partire per l'Italia per svolgere le visite mediche di rito propedeutiche alla firma. Ma nel frattempo le condizioni sono cambiate e il club Rojinegro ha chiesto qualcosa in più di quanto pattuito, circa un milione di euro, una richiesta che ha bloccato la trattativa. "Non c'è stato alcun contatto ieri (martedì, ndr). Vedremo se ci sarà qualche chiamata oggi (mercoledì, ndr)", ha svelato oggi, alle 12 italiane, a La Capital una persona vicina alle trattative. Fonti vicine al NOB hanno confermato che "Si sta lavorando per risolvere le divergenze esistenti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!