Il Boca Juniors ha aperto ufficialmente un canale con l'Inter per Facundo Colidio, attaccante argentino classe 2000 reduce dall'esperienza in prestito al Tigre che sembrava destinato al Toluca, in Messico. Il contatto tra le parti, rivela Germán García Grova, giornalista di Tyc Sports, è andato in scena nelle ultime ore, con la promessa da parte degli Xeneizes di inviare prossimamente in Viale della Liberazione un'offerta per provare a riportare a casa base il 23enne di Rafaela. Sull'ex Sint-Truiden, per la cronaca, da segnalare anche l'interesse del River Plate.

🚨Boca se contactó con Inter porque pretende a Facundo Colidio y evalúa enviar una propuesta formal, tal como contó @GerGarciaGrova.

*️⃣River mantiene el interés por el delantero y Toluca, que hizo una oferta al club 🇮🇹, se encuentra esperando una definición del delantero. pic.twitter.com/xVYweVsyEw — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 4, 2023

