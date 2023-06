Un account non ufficiale ma molto seguito (oltre 2,7 milioni di follower), evidentemente vicino all'Al-Hilal, poco fa ha reso noto che Romelu Lukaku e il suo entourage avrebbero deciso di accettare l'offerta del club saudita, dopo i recenti rifiuti da parte dell'attaccante belga che cercava un modo per rimanere ancora all'Inter. Notizia ovviamente tutta da confermare ma che se vera rappresenterebbe una svolta anche per il mercato nerazzurro, nonché un obiettivo raggiunto da parte del Chelsea che per il classe '93 valutava solo una cessione a titolo definitivo.

🚨 الميدان:



انفتح لوكاكو ووكلاؤه على الموافقة على عرض الهلال pic.twitter.com/iC1CREA5qV — أخبار الهلال (@hilalstuff) June 24, 2023