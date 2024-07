Torna in auge anche il nome di Lorenzo Pirola come possibile innesto per la retroguardia della nuova Inter, un nome che potrebbe fare comodo anche in prospettiva liste UEFA essendo il difensore oggi alla Salernitana un prodotto del vivaio nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, però, su Pirola è attivo da tempo anche il pressing del Parma, che sta cercando nuovi elementi per alzare la qualità della propria linea difensiva.

