Si è chiusa sul punteggio di 2-2 l'amichevole tra Monza e Sassuolo, disputata al centro sportivo 'Berlusconi-Monzello'. I brianzoli di Alessandro Nesta rimontano due volte i neroverdi, prima impattando con Pablo Marì l'iniziale vantaggio neroverde firmato Armand Laurienté, poi nella ripresa la rete del definitivo 2-2 siglata da Mirko Maric dopo il nuovo vantaggio di Nedim Bajrami.

Tra i biancorossi, è sceso in campo anche Stefano Sensi: l'ex centrocampista dell'Inter è entrato in campo al minuto 63, al posto di Matteo Pessina. È iniziata quindi così la seconda esperienza in biancorosso del giocatore di Urbino, in attesa dell'ufficialità del suo ingaggio da parte dei brianzoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!