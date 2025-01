Il Modena cerca rinforzi in questi ultimi giorni di mercato nel tentativo di risollevare una classifica non propriamente bellissima per i gialloblu di Paolo Mandelli. Secondo il portale locale Parlandodisport.it, è attesa solo l'ufficialità per il ritorno tra i pali dei Canarini di Andrea Seculin: dopo aver giocato domenica l’ultima gara col Trapani, l'estremo difensore tornerà in Emilia come vice di Riccardo Gagno.

Non solo: secondo Gianlucadimarzio.com, il Modena ha preso informazioni con l'Inter per l’esterno francese Issiaka Kamate, che piace anche a Mantova e Cosenza. L'ala del 2004 è attualmente in prestito all’Avs, nella Liga portoghese, dove ha collezionato al momento otto presenze.

