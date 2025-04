Il Barcellona passa dalle parole ai fatti: dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'intenzione di presentare una protesta formale contro Lega e Federazione per la distribuzione delle partite del club, il club catalano ha mosso il passo concreto. Il Barça ha presentato reclamo ufficiale alla LFP, la Lega professionistica iberica, chiedendo ancora una volta che la partita della 34esina giornata contro il Valladolid venga anticipata rispetto all'orario fissato delle 21:00 di sabato 3 maggio, allo stadio José Zorrilla. Lo hanno confermato all'EFE fonti interne al club di Barcellona, ​​che hanno proposto agli organizzatori del torneo di disputare la partita alle 14:00, alle 16:15 oppure alle 18:30 dello stesso giorno, in modo che la squadra di Hansi Flick possa prepararsi al meglio per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, in programma martedì 6 maggio.

Nella lettera, il club catalano ringrazia LaLiga per aver cambiato la data della partita, inizialmente prevista per domenica 4 maggio, ma chiede che la partita venga anticipata per evitare che i giocatori arrivino a Barcellona all'alba del giorno successivo alla trasferta a Valladolid, dato che solo tre giorni dopo giocheranno per un posto nella finale di Champions League contro la squadra di Simone Inzaghi. Questa richiesta ufficiale è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal tecnico tedesco venerdì scorso, quando Flick si è lamentato in maniera esplicita del calendario affermando che tutti i campionati europei, eccetto quello spagnolo, sono preoccupati per i calendari e il numero di partite dei club impegnati nelle competizioni europee.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!