Il 4-0 netto imposto dall'Inter al Lecce, al Via del Mare, fa felice anche Steven Zhang. Che, su Instagram, ha pubblicato due post dedicati a Davide Frattesi e Simone Inzaghi, protagonisti assoluti della serata salentina. L'ex presidente del club nerazzurro ha accompagnato con un 'forza' l''immagine del centrocampista con la statuetta di MVP della sfida, poi ha repostato la card celebrativa delle 200 vittorie in Serie A da allenatore del Demone accompagnandola con la scritta significativa 'Best coach ever' ('il miglior allenatore di sempre', ndr).

