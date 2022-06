Sirene italiane per Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, che proprio ieri ha esordito con la maglia della Nazionale Argentina. Sul classe '95 sembra esserci, oltre al già dichiarato interesse del Napoli, pista più che credibile secondo i colleghi argentini che vedono la chiave nell'evenutale addio di Koulibaly, anche Inter e Roma. Secondo TyC Sports, il difensore argentino potrebbe raggiungere i due connazionali Lautaro e Correa a corte di Simone Inzaghi per il post-Bastoni. "L'Inter cercherà di evitare la cessione di Alessandro Bastoni al Tottenham di Antonio Conte, ma nel caso in cui si concretizzasse la sua partenza ha in archivio il nome di Senesi". Non solo Inter però sulle tracce del venticinquenne, seguito con interesse anche dalla Roma di José Mourinho, che - si legge - non si è ancora del tutto ritirata dalla corsa per Paulo Dybala. Tra i tre club italiani sopraccitati però quella capitolina resta la meta meno ambita, vista l'assenza dai grandi palcoscenici europei quali Champions o Europa League.