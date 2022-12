I due grossi dubbi di formazione di Lionel Scaloni per la semifinale tra Argentina e Croazia sono legati a Rodrigo De Paul e Angel Di Maria. Le condizioni dei due verranno valutate fino alle ore a ridosso del match, mentre per il resto il ct dell'Albiceleste sembra avere pochi dubbi: secondo TyC Sports l'attacco sarà formato da Lionel Messi e Julian Alvarez, con l'incognita Fideo che potrebbe portare al cambio di modulo con il passaggio al tridente. Nessuna maglia da titolare, dunque, per Lautaro Martinez, reduce dal penalty decisivo nel quarto di finale contro l'Olanda.