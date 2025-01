Rimbalzano anche in Argentina le voci circolate ieri in Italia in merito ai sondaggi effettuati dall'Inter per Mateo Silvetti e Tomás Pérez, i due talenti del Newell's Old Boys finiti nel mirino dei nerazzurri. TyC Sports spiega quelle che sono le condizioni alle quali il club di Rosario può aprire una trattativa: per Mata Perez, il Leproso chiede 3 milioni di euro e probabilmente è il giocatore per il quale c'è più fretta di operare una cessione, magari già a inizio anno.

La valutazione di Silvetti, detto il Toto, invece, è di 10 milioni di euro ma l'idea è quella di potergli rinnovare il contratto per poi provare a cederlo a quella cifra in estate. Un'altra alternativa è chiedere a chi lo volesse comprare il prestito per altri sei mesi in rossonero.

