Grazie al passaggio di Zaniolo dalla Roma al Galatasaray l' Inter ha incassato altri 2,25 milioni di euro. E' il frutto dell'accordo, come ricorda Tuttosport , che i nerazzurri firmarono con i giallorossi all'epoca dell'affare Nainggolan . Una piccola cifra dalla quale riparte la corsa per centrare l'attivo richiesto da Steven Zhang entro fine bilancio.

"Fra estate e gennaio la dirigenza nerazzurra, considerando il riscatto obbligatorio a 10 milioni di Asllani scattato con i primi punti conquistati nel mese d febbraio, ha chiuso con un più 20. All’appello, dunque, mancano circa 40 milioni, qualcosa meno scalando l’incasso per Zaniolo. Anche per questo, il ds Piero Ausilio in questi giorni si trova a Londra per tenere vivi i contatti con i maggiori club inglesi, quelli che economicamente potrebbero "aiutare" l'Inter a raggiungere il suo obiettivo economico, acquistando i giocatori in uscita da Milano, in primis Dumfries".