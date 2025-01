Tajon Buchanan è atteso oggi al Villarreal, in prestito con diritto di riscatto. Come riporta Tuttosport, però, ora Inzaghi attende un sostituto tra gli esterni. Il primo nome è quello di Zalewski. Non convinceva come contropartita per Frattesi, ma è ritenuto il più adatto anche per la sua duttilità e al momento vuole solo l'Inter.

Ha infatti rifiutato il Marsiglia, che aveva un accordo con la Roma per poco più di 5 milioni bonus compresi. Ha però il contratto in scadenza nel 2025 e le trattative per il rinnovo non sono mai decollate. Anche per questo i nerazzurri lavorano solo su un prestito con diritto di riscatto a 6/7 milioni di euro, ma serve il prolungamento coi giallorossi. Se non arriverà, Zalewski se ne andrà a giugno a parametro zero, sempre a Milano.

Il piano B è Cristiano Biraghi, col Napoli come concorrente, ma l'Inter ha un'intesa di massima e il via libera di Biraghi e della Fiorentina per un prestito secco fino all'estate.