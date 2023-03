Come accaduto in Inter-Udinese, secondo Tuttosport, Lautaro Martinez dovrebbe cominciare dalla panchina anche la partita di venerdì sera con lo Spezia, ovviamente per la stessa ragione: Simone Inzaghi vuole concedergli un po' di riposo a quattro giorni dalla gara decisiva di Champions League del do Dragao contro il Porto. Al Picco, venerdì, quindi, in attacco spazio a Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, visto che Joaquin Correa è recuperato ma avrà bisogno di tempo per tornare al 100% della forma.