Anatolij Trubin è "il nome forte per sostituire André Onana nella porta nerazzurra". Ne sono convinti da Tuttosport, che oggi riporta la situazione dell'estremo difensore ricordando che lo Shakhtar ha appena rifiutato 6 milioni dall'Udinese per l'estremo difensore in scadenza nel 2024 ma potrebbe dire sì davanti a un'offerta di poco superiore.

Se davvero sarà Trubin il prescelto, allora potrebbe restare anche Samir Handanovic, in scadenza di contratto. "Il fatto che l’Inter stia pensando a trovare un accordo per il rinnovo con Handanovic, invita a pensare che la volontà sia quella di non puntare su un numero uno “stagionato” (tipo Keylor Navas, Lloris e Sommer), ma su un portiere di prospettiva che possa ripercorrere la strada bruciata a tutta velocità da Onana".