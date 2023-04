L'Inter torna sotto processo. Tutti colpevoli, scrive Tuttosport, con Simone Inzaghi inevitabilmente nel mirino. Si gioca contro il Benfica il futuro sulla panchina nerazzurra. In caso di eliminazione, nonostante Zhang sia oggi contrario, ci si affiderà a un traghettatore e l'unica scelta sarebbe Chivu.

"Inzaghi sa che la sua eventuale permanenza all’Inter nella stagione ’23-24 passa dalla qualificazione alla prossima Champions, che venga raggiunta col quarto posto o con una difficilissima vittoria in Europa, ma in caso di caduta col Benfica, la società cercherebbe subito di dare una sferzata alla squadra in vista del rush finale in campionato, dove sarà obbligatorio cercare di agguantare il quarto posto", si legge sul quotidiano.