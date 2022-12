Con le tante squadre in agguato, il Torino vuole blindare Wilfred Singo. Il contratto del terzino andrà in scadenza nel giugno del 2024 e secondo Tuttosport sono diversi i club che hanno già sondato il terreno: tra questi ci sono anche Juventus e Inter, che si aggiungono a Tottenham e Barcellona. Tutti i discorsi sono però rinviati all'estate, quando il giocatore deciderà se rinnovare con i granata o se provare il salto in qualche big d'Europa.