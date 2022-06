Summit in vista nella sede dell' Inter , dove oggi o al più tardi domani (scrive Tuttosport ) si incontreranno Simone Inzaghi e i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin . Il tecnico ribadirà la volontà di trattenere Bastoni , ma come riporta il quotidiano "l’asticella posta da Suning a Marotta e Ausilio è molto alta (60 milioni di attivo sul bilancio e un taglio del 15% al monte ingaggi) e, se si vuole sacrificare solo un big, quello di Bastoni resta il nome più facilmente spendibile, stante il fortissimo interessamento del Tottenham su input di Antonio Conte".

Nel frattempo Inzaghi va verso la firma fino al 2024 ed è pronto alla sfida di trovare un altro Bastoni, avendo anche Dimarco nella stessa posizione. L'obiettivo del prossimo anno sarà lo scudetto della stella, insieme a un percorso ancora più lungo in Champions. Un traguardo che che verrà inseguito con un nuovo titolare a sinistra (Gosens) e con Mkhitaryan che tra oggi e domani dovrebbe affrontare le visite mediche e firmare un biennale a 3,8 milioni più bonus (con gli effetti al lordo del Decreto Crescita).

In attacco Inter e Dybala sono promessi sposi ma prima bisognerà far partire Sanchez e Vidal. Bellanova, Asllani e Bremer gli altri obiettivi inseguiti per l'estate.