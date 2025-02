Nella giornata di domani Petar Sucic si sottoporrà alle visite mediche con l'Inter e poi di sera sarà sule tribune di San Siro per osservare i nerazzurri contro la Fiorentina. Lo conferma Tuttosport, ribadendo anche le cifre dell'affare con la Dinamo Zagabria: 14 milioni più 2,5 di bonus. Il croato arrivare a Milano già nei giorni scorsi, ma poi si è deciso di rinviare il viaggio in Italia di qualche giorno.

Sucic sarà il dopo Frattesi e il possibile vice Calhanoglu, mentre per rimpiazzare Mkhitaryan si continua a corteggiare Nico Paz ma piace sempre anche Samuele Ricci del Torino. La trattativa per l'argentino però non è facile: il Como vuole provare a tenerlo eliminando tutte le clausole pro Real Madrid (che vanta il 50% sulla futura rivendita ma ha anche la possibilità di ricomprarlo per 12 milioni). "Il Como pensa di offrire 15 milioni, se non 20, per tenerlo e togliere al Real il controllo. Così facendo, sarebbe difficile poi per l'Inter acquistarlo", sottolinea TS.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!