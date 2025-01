Lo ha detto ieri in conferenza stampa Simone Inzaghi: da sette partite di fila Nicolò Barella gioca dal 1'. Come riporta anche Tuttosport, il tecnico ieri ha rimarcato questo aspetto, favorevole a un possibile impiego da titolare di Frattesi al posto del connazionale, ma c'è anche un altro aspetto da considerare. Barella è infatti diffidato, nel caso in cui dovesse essere ammonito salterebbe quindi l'ultima partita del girone contro il Monaco, decisiva per la qualificazione diretta o meno agli ottavi.