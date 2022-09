La telenovela Skriniar-Psg non è ancora terminata. La riprende oggi Tuttosport, dopo le indiscrezioni arrivate ieri dalla Francia riguardo alle intenzioni dei parigini di tornare sullo slovacco per il mercato invernale. "Il non sopito interesse del Psg per Skriniar non può far star serena l’Inter, soprattutto perché il difensore slovacco, che non ha gradito di essere rimasto in un limbo per tutta l'estate, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, ovvero fra meno di dieci mesi - si legge -. Una trattativa che sembrava scontata nella primavera scorsa e diventata in salita non tanto per la volontà del difensore che ha sempre manifestato la voglia di rimanere in nerazzurro, quanto per le cifre che potrebbero essere messe sul tavolo".