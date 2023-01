Chi si aspettava i fischi di San Siro per Milan Skriniar ha dovuto ricredersi. Nulla di tutto ciò, ma la serata è stata comunque complicata per il difensore. "Che l’addio si consumi è solo una questione di tempo, ma l’ambiente interista sembra deciso a far sì che per lo meno sia vissuto nel modo più utile possibile - riporta oggi Tuttosport -. Il punto è, però, che per quanto Skriniar non sia stato contestato, comunque alla fine è caduto nella trappola della tensione.