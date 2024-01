Il cammeo nella semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio, nel quale peraltro è riuscito a rendersi protagonista ispirando il 3-0, non cambia la situazione di mercato di Alexis Sanchez: come si legge su Tuttosport, bisogna ancora capire le intenzioni del cileno che, qualora dovesse restare a Milano, metterebbe la parola fine al sogno di acquistare un altro attaccante. In caso opposto, invece, occhio al ritorno alla base di Valentin Carboni.

Se per l'attacco è tutto fermo, a centrocampo sembra essersi sbloccata la trattativa per il passaggio di Stefano Sensi al Leicester City: dopo l’accordo trovato dai club sulla valutazione del cartellino pari a 2 milioni di euro, nella rosa delle Foxes si è liberato anche lo spazio per far posto all'ex Sassuolo grazie al ritorno al Chelsea di Cesare Casadei.

