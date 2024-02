La telenovela legata al nuovo stadio di Milano viene seguita con particolare attenzione anche dalla FIGC. Il capoluogo lombardo è una delle cinque città italiane destinate a essere sede delle partite degli Europei 2032 organizzati insieme alla Turchia (in lizza ci sono anche Roma, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Cagliari), ma con quale impianto?

Il rebus stadio è da sciogliere definitivamente, anche perché al momento le opzioni sul tavolo sono addirittura tre: San Donato (Milan), Rozzano (Inter, che potrebbe rinnovare l’opzione per l’acquisto dei terreni in scadenza al 30 aprile) o San Siro ristrutturato. La Federcalcio attende le decisioni dei club dopo la proposta del sindaco Giuseppe Sala all’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e al presidente rossonero Paolo Scaroni. "La Figc si augura che le parti coinvolte trovino un’intesa su una delle soluzioni - scrive oggi Tuttosport -. L’auspicio è che lo facciano almeno due dei tre attori: Comune di Milano, Inter e Milan". E il tempo stringe, dato che entro la fine del 2026 gli stadi candidati per gli Europei dovranno avere un progetto definito.

