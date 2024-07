L'indicazione di Oaktree è chiara: bisogna abbassare l'età media della rosa. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui l'obiettivo della proprietà è creare valore, cosa che sembra difficile fare andando su giocatori come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, proposti all'Inter e valutati positivamente dai dirigenti e da Simone Inzaghi.

In altri tempi entrambi sarebbero già stati nerazzurri, ma la carta d'identità è uno scoglio, sebbene lo svizzero non sia ancora tagliata fuori. L'indirizzo, però, è andare su altri profili. Più giovani. E da prendere con budget non alto, magari da creare cedendo i giocatori in esubero (il quotidiano cita Radu, Vanheusden, Agoume, Correa e Salcedo).

Continuano, in questo senso, i ragionamento su Lorenzo Pirola, innesto che farebbe comodo anche per le liste Uefa, ma la Salernitana vorrebbe monetizzare, mentre l'Inter aspetta anche altre opportunità. Come Johan Vasquez, classe '98 del Genoa, oppure il 24enne polacco Kiwior, per il quale l'Arsenal chiede 25 milioni di euro e per ora non apre al prestito.

In chiave futura i nerazzurri si sono già rafforzati con il 2006 Topalovic e il 2005 Alex Perez, in più sono da tempo in pressing per Leoni, altro 2006 della Sampdoria e trattano il 22enne Tessmann con il Venezia per acquistarlo e cederlo in prestito per una stagione.