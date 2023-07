Quaranta milioni più cinque di bonus non sono sufficienti per arrivare ad André Onana. Come riporta Tuttosport, se proprio non terrà il punto sui 60 milioni richiesti, l'Inter non scenderà dai 50 più bonus. E per il rilancio del Manchester United non passerà troppo tempo.

Dopodiché il camerunese andrà rimpiazzato. Quattro candidati: Trubin (Shakthar, 15 milioni) in pole position, quindi Mamardashvili (Valencia), Carnesecchi (Atalanta) e Sommer (Bayern). Servirà lasciare da parte anche un tesoretto per Lukaku, a cui l'Inter si approccerà offrendo al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto nel 2024 a 30 milioni, più eventuali bonus. Un po' di soldi arriveranno anche dalla cessione di Colidio, forse al Boca Juniors.

Negli altri reparti Demiral o Chalobah sono in lizza per la difesa.