Il nome di Mehdi Taremi continua a ronzare attorno all'Inter. Ne parla oggi anche Tuttosport dopo le parole pronunciate ieri dal presidente del Porto, Pinto da Costa. I nerazzurri sono convinti che al di là delle offerte super che potrebbero arrivare da altre latitudini, l'iraniano voglia provare il grande salto, restando in Champions, piuttosto che andando in Arabia. Questo lo rende un profilo appetibile tra i possibili svincolati della prossima estate.

In difesa, sempre tra i parametri zero, Ausilio si sente in pole per Tiago Djalò, suo pupillo da almeno un anno e mezzo. Il club di via della Liberazione proverà a bruciare i tempi battendo Juve e Paris Saint-Germain.