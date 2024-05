Il 21 agosto 2016 l'epoca Suning cominciava a Verona, al Bentegodi e contro il Chievo. Stavolta, l'era Oaktree comincia ancora da Verona, ma contro l'Hellas. Sebbene tra gli spalti del Bentegodi non ci saranno rappresentanti della nuova proprietà, come fa sapere Tuttosport, il lavoro della nuova Inter partirà con la partita d'esordio che settimana prossima terrà banco: ovvero "quando Simone Inzaghi - come d’abitudine - incontrerà in sede Marotta, Ausilio e Baccin per fare il punto prima della partenza per le vacanze".

Gli scenari rispetto al dopo-Istanbul sono differenti e "gli arrivi di Zielinski e Taremi andranno a compensare le partenze di Klaassen e Sanchez", il che significa che "oltre a un secondo portiere al posto di Audero" nella speranza (di Inzaghi) che Dumfries rinnovi, ai campioni d'Italia non servono grossi ritocchi. Se per il post Audero in ballottaggio ci sono Bento e Martinez, sull'esterno olandese il quotidiano torinese fa sapere che nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo per il rinnovo, l'ex PSV finirebbe sul mercato per evitare uno Skriniar-bis. L'eventuale partenza potrebbe aprire alla necessità di trovare un sostituto: "Yukinari Sugawara, giapponese dell’Az, in pole".

Per quanto riguarda l'operatività dirigenziale TS non ha dubbi: "Oaktree lascerà ampia autonomia a Marotta in qualità di responsabile dell’area tecnica, al netto del paletto principale dovuto alla necessità di chiudere il mercato in attivo". La soluzione per far quadrare i conti "sarà attingere a piene mani dai tanti giovani che hanno fatto benissimo in prestito in questa stagione".

