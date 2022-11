Roberto Gagliardini sembra deciso a giocarsi le sue chance all'Inter (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Come conferma anche Tuttosport nell'edizione odierna in edicola, "nonostante possibili interessamenti di Cremonese, Monza e Siviglia (anche se sia dalla Brianza che dall’Andalusia smentiscono, come da prassi, l’eventuale affare) l’idea del ragazzo sembrerebbe quella di concludere la stagione in essere all’Inter (sulla falsariga di quanto fatto da Vecino dodici mesi fa).

Sia per provare, con l’orgoglio di chi non molla mai, di giocarsi le ultime carte in nerazzurro, sia per eventualmente decidere in estate, con pazienza, in autonomia e dopo aver scartato dal ventaglio delle pretendenti il miglior offerente, dove proseguire la propria carriera".