Nico Paz ha superato a pieni voti gli esami della dirigenza dell'Inter, compreso quello da avversario a San Siro. Come riporta Tuttosport, l'argentino è il giocatore che crea superiorità numerica e che i nerazzurri vogliono collocare come seconda punta o in prospettiva anche come mezzala offensiva. Alla Luis Alberto, insomma.

Bisogna però fare attenzione perché Arsenal (due volte) e Manchester United lo hanno fatto seguire più volte di recente. L'Inter è in corsa e ha ottimi rapporti con il Real Madrid, Dopo che i blancos avranno esercitato l'opzione di riacquisto a 12 milioni di euro per riprenderlo a titolo definitivo, i nerazzurri potrebbero tornare in corsa anche con un accordo per un nuovo riacquisto da parte del Real. Ipoteticamente, si legge, se l'Inter sborserà 20-25 milioni per Paz, il Real potrebbe avere un'opzione per prenderlo a 40 nel 2027.

Se al contrario le merengues non attiveranno la clausola, l'Inter andrebbe a trattare direttamente con il Como. Ma serve pazienza, solo a primavera l'affare entrerà nel vivo. Anche se i nerazzurri stanno provando a giocare d'anticipo e la prestazione di Nico Paz al Meazza ha convinto il club ad alzare il pressing.