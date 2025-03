Se n'era già parlato la scorsa estate e ora il nome di Dan Ndoye torna d'attualità per l'Inter, complice una buonissima stagione col Bologna. Sette gol e tre assist per lo svizzero, cresciuto molto insieme a Vincenzo Italiano e capace di giocare indifferentemente a destra come a sinistra.

Sartori, si legge su Tuttosport, ha fatto muro non solo davanti alle avances dell'Inter ma anche per quelle del Manchester United. A gennaio si è fatto avanti il Napoli con 20 milioni più bonus, ma niente da fare: Ndoye non è sul mercato. Pagato 10 milioni, oggi vale quasi il triplo e tanti top club lo stanno monitorando con attenzione.