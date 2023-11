La stagione in corso potrebbe essere l'unica di Juan Cuadrado con la maglia dell'Inter. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, il colombiano ha firmato per un anno e se non riuscirà a garantire un certo rendimento nella seconda metà del campionato difficilmente verrà confermato.

Anzi: non è escluso che i nerazzurri cerchino un rinforzo a gennaio e potrebbe essere quel Nandez di cui si è parlato nella giornata di ieri per le parole pronunciate dal suo procuratore, Pablo Bentancur, che ha assicurato un interesse dei vice campioni d'Europa, addirittura una trattativa in corso per il giocatore in scadenza nel 2024.

L'uruguaiano era stato a un passo dai nerazzurri nell'estate 2021, ora potrebbe diventare un obiettivo per la fine di questa stagione, anche se l'ipotesi gennaio non va scartata a priori. Il Cagliari, dal canto suo, potrebbe proporre uno scambio alla pari con Oristanio, il cui diritto di riscatto in favore dei sardi vale 4 milioni di euro, con controriscatto dell'Inter a 5,5. I nerazzurri, ad oggi, non vorrebbero però perdere "l'azzurrino".