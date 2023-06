Sono due i giocatori del Real Madrid in scadenza di contratto su cui l'Inter ha messo gli occhi. Si tratta, come già abbiamo anticipato nei giorni scorsi su FcInterNews.it, di Nacho e Dani Ceballos. "Potrebbero continuare ad essere compagni di squadra, ma non con i Blancos, bensì all’Inter", si legge oggi su Tuttosport.

Due situazioni differenti. Per Nacho l'Inter ha fatto una proposta triennale e potrebbe sfruttare il Decreto Crescita per offrire un ingaggio più alto e un accordo più lungo (il Real ha offerto due anni e c'è anche il Villarreal). Dai dirigenti interisti "viene considerato un elemento perfetto per affidabilità, esperienza e capacità di utilizzo. L’affare non è ancora concluso, ma c’è ottimismo", si legge ancora.

Diverso il discorso per Ceballos, a cui le merengues hanno offerto un quadriennale da 5 milioni l'anno. Altre concorrenti il Betis e diversi club di fascia media in Premier League. "Nessuna delle nuove squadre insomma avrebbe lo stesso blasone dell’Inter, che resta, sul piano delle intenzioni, una meta eventualmente gradita", riporta ancora il quotidiano.