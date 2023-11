L'Inter lavora per nuovi colpi a parametro zero. La conferma arriva anche da Tuttosport, secondo cui ci sono nuovi obiettivi all'orizzonte. Uno è Tiago Djalò, 23 anni, un passato nelle giovanili del Milan ed esploso dopo il trasferimento al Lille del 2019 che aveva portato contemporaneamente Leao in rossonero. Già trattato dai nerazzurri nelle scorse sessioni di mercato, si è fermato per un grave infortunio al crociato ma sta per tornare in campo e i nerazzurri pensano a lui per quando sarà in scadenza, a giugno 2024.

Un altro possibile colpo è invece nel mirino in mediana, dove a parametro zero potrebbe essere disponibile Piotr Zielinski, che non ha ancora rinnovato col Napoli ed è nel mirino di diverse big, compresa la Juventus. Gli stessi club arabi stanno corteggiando il giocatore. L'Inter è invece in posizione di attesa.

Lo stesso vale per Taremi, che resta un "target" anche per gennaio qualora tra Arnautovic e Sanchez non dovessero ingranare.