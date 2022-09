Inzaghi spera di riavere prima del previsto Romelu Lukaku, che ha iniziato ieri nella sua Anversa un lavoro specifico di riabilitazione proprio per provare a superare nel più breve tempo possibile la distrazione ai flessori della coscia sinistra di 9 giorni fa. "Lukaku, sulla carta, dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi il primo ottobre per Inter-Roma, ma è andato in patria sia per farsi vedere dallo staff medico della nazionale che vuole tenerlo monitorato in vista del Mondiale di novembre, ma anche per mettersi nelle mani di un mago dei muscoli locale, Lieven Maesschalck - conferma Tuttosport -. Lukaku lavorerà con lui e il suo fisioterapista personale, lo spagnolo Oscar Brau, per alcuni giorni ad Anversa con la speranza di poter tornare in campo già la prossima settimana quando i nerazzurri affronteranno Viktoria Plzen in Champions (martedì 13) e Udinese (domenica 18)".