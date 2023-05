Valentino Lazaro non parteciperà a Torino-Inter in programma nel fine settimana per un problema muscolare. In compenso i due club stanno già dialogando per il diritto di riscatto in favore dei granata, la cui opzione a 6 milioni di euro scade il 16 giugno. Come spiega oggi Tuttosport, i piemontesi puntano a spenderne 4, "puntando magari sulla volontà del calciatore di continuare a lavorare con Juric".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE