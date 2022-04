Tuttosport prova a fare previsioni sul futuro dell’attacco dell’Inter che verrà. Molto dipenderà dalle partenze: se dovessero restare tutti - e Simone Inzaghi vede anche Ivan Perisic come seconda punta - la scelta potrebbe cadere su Luka Jovic in prestito dal Real Madrid, magari sfruttando anche le uscite. Oltre ad Andrea Pinamonti, non è escluso addio di un difensore, con Denzel Dumfries che ad esempio ha molte offerte. Non dovrebbe invece partire Martin Satriano, che nella sua esperienza al Brest (4 gol in 12 partite) ha attirato l’attenzione di diverse big, Tottenham e Chelsea su tutte. L’Inter, però, non intende mollarlo per non rischiare un Zaniolo bis. Non è da escludere, dunque, un’altra stagione in prestito proprio al Brest.