L'Inter lavora già al mercato estivo e uno dei nomi che stanno emergendo con forza è quello di Mehdi Taremi. In scadenza di contratto con il Porto, come scrive Tuttosport nei giorni scorsi c'è stato un incontro nella sede nerazzurra con uno dei mediatori della trattativa (LEGGI QUI). I dirigenti interisti hanno ribadito l'interesse a prelevare il calciatore, il tentativo è quello di accelerare i tempi o comunque incanalare la trattativa in chiave futura.

Taremi andrebbe a prendere il posto di Sanchez o Arnautovic, tra l'altro col vantaggio che dal 1° luglio potrà diventare comunitario, grazie ai cinque anni vissuti in Portogallo.