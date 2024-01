L’Inter pensa al futuro. E a come rinforzare il proprio attacco. Il profilo cerchiato in rosso da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin è quello di Mehdi Taremi, l’attaccante sul taccuino dei nerazzurri dalla scorsa estate e che si libererà a zero tra pochi mesi, visto che non rinnoverà il proprio contratto col Porto. A tal proposito, secondo quanto appurato da FcInterNews, nei giorni scorsi è andato in scena in Viale della Liberazione un incontro tra i dirigenti del club nerazzurro e uno dei mediatori dell’operazione, proprio per aggiornarsi sui dettagli di questa trattativa.

L’Inter vuole anticipare la concorrenza proprio perché Taremi viene ritenuto un attaccante forte di livello internazionale e ovviamente il suo status di free agent fa sì che le potenziali candidate a un suo ingaggio possano aumentare e diventare più agguerrite. Si conferma così ancora una volta il modus operandi nerazzurro, con la pista Taremi - che a gennaio non potrebbe mai sbarcare a Milano visto che in questa stagione alla corte di Simone Inzaghi sono arrivati già Alexis Sanchez e Tajon Buchanan, motivo per cui i due slot per gli extracomunitari non sono più disponibili – pronta a diventare ancor più attuale, seppur si stia apparecchiando tutto per il prossimo 1° di luglio.