La sorpresa del mercato dell'Inter è stato l'arrivo di Benjamin Pavard, con l'investimento forte indirizzato alla difesa mentre tutto lasciava pensare che si sarebbe speso per l'attacco. Un modo - secondo Tuttosport - anche per ovviare alla partenza di Onana: senza il camerunese, l'Inter ha perso qualcosa nella costruzione dal basso. "L’innesto di Pavard in parte risolve questo inconveniente perché aumenta le possibilità di impostazione dei nerazzurri, alla luce del passato del francese quasi sempre utilizzato da terzino destro nelle squadre di club e in Nazionale - si legge -. Pavard inoltre permette di bilanciare la spiccata predisposizione nell’impostazione di Bastoni sul centro-sinistra. Sull’altro lato della linea difensiva mancava una figura simile. Skriniar aveva un profilo soprattutto da marcatore. Darmian ha soluzioni diverse rispetto a Pavard, pur essendo abile nello sganciamento lungo la fascia. In questo modo l’Inter può offrire meno indizi alla lettura delle squadre avversarie. Finora era immaginabile che certe uscite col pallone avvenissero sul centro-sinistra dove, non a caso, Bastoni era quasi indispensabile e veniva fatto riposare raramente. Ora questi sganciamenti potrebbero andare in scena anche sul centro-destra anche Bastoni potrà avere un po’ più di turnover", si legge.

