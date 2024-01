La partita per Tiago Djaló non è ancora chiusa, ma nelle ultime ore la Juventus ha messo in piedi il sorpasso sull'Inter che aveva già l'accordo col portoghese in vista dell'estate, quando sarà svincolato dal Lille. Il club bianconero è andato a trattare con quello francese, raggiungendo un'intesa di massima di 3,5 milioni tra parte fissa (2 milioni) più eventuali bonus.

Questo quanto scrive oggi Tuttosport, precisando però che la decisione finale spetta ora al giocatore. Motivo per cui "la dirigenza interista spera ancora, forte della promessa e di un’offerta ritenuta congrua (2,5 milioni netti a stagione a salire), allo stesso tempo il club bianconero può almeno pareggiare la proposta e aprire da subito le porte della Continassa al classe 2000". Da domani ogni giorno è buono per sbloccare la situazione.

