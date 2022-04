Per rimpiazzare l'addio di Giorgio Chiellini, la Juventus non intende fermarsi a Federico Gatti. La priorità del club bianconero è ripartire da Matthijs De Ligt, ma l’idea base resta quella di aggiungere comunque un altro difensore a prescindere dall’olandese: tra i nomi in cima alla lista dei sogni di Allegri c’è anche quello di Milan Skriniar. È quanto scrive oggi Tuttosport.

"Se un accordo con l’Inter sulla carta potrebbe essere difficile ma non impossibile, soprattutto in caso di mancato rinnovo di contratto del giocatore (quello in essere scade nel 2023), di sicuro non sarebbe a buon prezzo - scrive il quotidiano -. Un po’ perché i nerazzurri non vorrebbero privarsi del difensore e un po’ perché l’ex Sampdoria non perde occasione per sottolineare come si trovi bene a Milano e all’Inter. Senza contare i ricchi corteggiatori della Premier League".